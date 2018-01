ALPLA to bez wątpienia bardzo innowacyjne przedsiębiorstwo, nie tylko w obszarze technologicznym i produktowym, ale też procesowym. Co jest dla Państwa ważniejsze w tym zakresie – efekt końcowy, jakim jest produkt, czy zagadnienia technologiczne i rozwiązania organizacyjne?

Wszystkie te czynniki są ważne, wszak to innowacyjne procesy determinują nowoczesne zarządzanie organizacją i technologiami, a to prowadzi do konkurencyjnej oferty produktowej. W ALPLA dominuje swoista „polityka elastyczności”. To, że jesteśmy dziś firmą o zasięgu globalnym, pozostając jednocześnie typem przedsiębiorstwa rodzinnego, aktywnego lokalnie w poszczególnych krajach (zarówno na poziomie pozyskiwania surowców, relacji z kontrahentami i klientami, jak i pracownikami), pozwala nam na maksymalizowanie realizacji kontraktów i szybkie reagowanie na oczekiwania rynku. Pojęcia innowacyjności i jakości odnosimy nie tylko do technologii produkcji i produktów, ale także ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej, polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa pracy.

Jak wiele przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, także ALPLA boryka się z problemem pozyskania pracowników. Tu również jest obszar do zagospodarowania przez innowacje procesowe. Dużo mówi się o klasach patronackich, reaktywacji kształcenia zawodowego, czy popularnym na Zachodzie kształceniu dualnym. ALPLA, wywodząca się z Austrii ma na tym polu dobre doświadczenia.

Celem kształcenia dualnego jest przygotowanie kadry dla konkretnego stanowiska pracy. Teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna u pracodawcy. Ideologia, która cechuje to rozwiązanie to tzw. „learning by doing”, czyli nauka przez pracę. To system, który moim zdaniem w Polsce ma bardzo duży potencjał, ale zyskuje na popularności zbyt wolno. Bardzo dobrze funkcjonuje na zachodzie Europy. ALPLA ma duże doświadczenia na tym polu, nie tylko w krajach rozwiniętych, jak Niemcy, czy Austria, ale także w gospodarkach dynamicznie rozwijających się, jak Chiny i Meksyk. W sumie obecnie szkolimy 240 praktykantów, w takich obszarach jak: przetwórstwo plastiku, metalu, mechatronika, IT, formiarstwo. System się sprawdza i warto korzystać z naszych doświadczeń.

Czy jest szansa na ich realizację z Państwa udziałem w Polsce?



Jesteśmy gotowi. Posiadamy bogatą wiedzę w zakresie kształcenia dualnego. Mamy gotowe zakresy szkoleń praktycznych, rozwiązania prawne, takie jak umowy, zasady wynagradzania i ubezpieczenia. Dysponujemy biblioteką dokumentów szkoleniowych z różnych dziedzin. Jednak implementacja na rynek polski zależy też od innych czynników. Niezbędne jest promowanie tego systemu, angażowanie pracodawców, szkół zawodowych i innych instytucji, ale też samorządów i państwa. Wygrywają wszyscy: pracodawcy pozyskują wykwalifikowanych pracowników, ci otrzymują dobre wykształcenie zawodowe i atrakcyjną pracę, bez konieczności emigracji zarobkowej, a miejscowości nie wyludniają się, bo… jest tam dobra praca. To skorelowane korzyści wszystkich stron.

Podstawy prawne kształcenia dualnego w Polsce już są. Reguluje je ministerialne rozporządzenie z 2015 r. A czym się cechuje dualny system nauczania, jaki realizuje ALPLA?



W ALPLA szkolenie odbywa się dzień po dniu, w rzeczywistym otoczeniu i naturalnych warunkach pracy. Angażujemy praktykantów do prawdziwego procesu produkcji. To jest naprawdę skuteczna metoda. Według nas kluczowym czynnikiem sukcesu, oprócz oczywiście ścisłej współpracy pomiędzy szkołą a firmą, jest zaangażowanie rodziców w proces rekrutacyjny i monitorowanie o postępach dzieci. Staramy się stworzyć tym młodym ludziom atrakcyjną przestrzeń pracy, zapewnić ścieżkę rozwoju i wyraźnie zakomunikować możliwości awansu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma z wartościami

ALPLA to światowa firma, produkująca opakowania z tworzyw sztucznych, przeznaczone do zaspokojenia codziennych potrzeb konsumentów. Jest jednym z liderów rynku, pozostając firmą rodzinną od momentu założenia w Austrii w 1955 r.

Ponad 18 tys. pracowników w 172 lokalizacjach, w 45 krajach produkuje wysokiej jakości opakowania dla znanych marek spożywczych, napojowych, kosmetycznych i chemii gospodarczej. Wysoko wykwalifikowani pracownicy przeprowadzają badania w wielu dziedzinach, a najnowsze technologie i bliska współpraca z klientami przynoszą innowacyjne produkty wysokiej jakości.

W Polsce, ALPLA posiada cztery zakłady produkcyjne: w Ostrowi Mazowieckiej, Nowym Dworze Mazowieckim, Żywcu i Radomsku oraz jeden zakład recyklingu w Radomsku, zatrudniając ponad 850 osób. Polskie zakłady produkują ok. 6 mld różnorodnych opakowań rocznie (w tym ponad 1,2 butelek, 1,7 mld nakrętek i 3 mld preform).

Wartości ALPLA są jasno zdefiniowane: „Jako firma rodzinna jesteśmy świadomi, że nasi pracownicy są naszą podstawą i naszym najcenniejszym zasobem. Uczciwość, szacunek i odpowiedzialność społeczna w stosunku do nich, a także naszych partnerów, klientów i środowiska, charakteryzuje nasz sposób myślenia i działania we wszystkich lokalizacjach na całym świecie”.



Rozmawiał Jacek Majewski