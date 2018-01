ESV, prywatna grupa energetyczna powstała w oparciu o polski kapitał, swoją działalność prowadzi od 20 lat, będąc obecnie jednym z największych, niezależnych dystrybutorów energii w kraju, aktywnie włączając się w wytyczanie nowych standardów w zakresie konkurencyjności na polskim rynku tej branży. Spółka konsekwentnie rozbudowuje swoją sieć dystrybucyjną, nie tylko w województwie dolnośląskim, ale również na terenie całej Polski. Podstawowym obszarem działania Spółek Grupy Kapitałowej ESV jest dystrybucja energii elektrycznej własnymi sieciami elektroenergetycznymi, zlokalizowanymi głównie na terenach przemysłowych i w centrach usługowo-handlowych. Jak mówi Tadeusz Krupiński, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny ESV S.A.: – Nasza firma powstała w ramach procesu restrukturyzacji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich (obecnie Kogeneracja S.A.). Początkowo świadczyliśmy usługi serwisowe na rzecz energetyki oraz zajmowaliśmy się produkcją urządzeń automatyki energetycznej. Kiedy kilka lat później uzyskaliśmy niezbędne koncesje na dystrybucję oraz obrót energią elektryczną, skupiliśmy się tylko na tej działalności, specjalizując się we współpracy z Klientem biznesowym. Wówczas też wybudowaliśmy pierwsze własne sieci elektroenergetyczne.

W 2002 r. spółka ESV zakupiła infrastrukturę elektroenergetyczną dawnej Wrocławskiej Fabryki Wagonów PAFAWAG na terenie obecnego Wrocławskiego Parku Przemysłowego i stała się dostawcą energii elektrycznej na tym obszarze. Rozpoczęła także świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu dla największych firm zlokalizowanych w dawnych halach PFAWAG-u, w tym dla Bombardier Transportation. – W następnych latach nabywaliśmy kolejne poprzemysłowe infrastruktury elektroenergetyczne, m.in. na obszarze Pilczyckiego Parku Biznesu we Wrocławiu (tereny dawnej Fabryki Maszyn Rolniczych PILMET), w Krapkowicach (tereny dawnej Fabryki Obuwia OTMĘT) oraz budowaliśmy nowe sieci, skupiając swoją uwagę na obszarach aktywności gospodarczej, takich jak strefy ekonomiczne, jak również obiekty użyteczności publicznej, np. centra handlowe, kompleksy usługowo-biurowe czy osiedla mieszkaniowe. W tym okresie zostaliśmy również wyznaczeni przez Urząd Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucyjnego, co było potwierdzeniem spełnienia przez ESV wszelkich standardów jakościowych i technicznych w energetyce zawodowej - dodaje T. Krupiński.

Obecnie ESV zaopatruje w energię elektryczną blisko cztery tysiące odbiorców na terenie ponad pięćdziesięciu Rejonów Energetycznych ESV w całym kraju.

Od 2012 r. ESV jest również właścicielem Energetyki Wisłosan (obecnie ESV Wisłosan) w Nowej Dębie, co pozwoliło rozszerzyć działalność Grupy o obszar wytwarzania i przesyłu ciepła oraz dystrybucji i obrotu gazem. Tym samym spółka rozpoczęła proces budowania Grupy Kapitałowej ESV, w skład której wchodzi obecnie już 14 podmiotów. - Na terenie Nowej Dęby zakończyliśmy właśnie, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, inwestycję modernizacji ciepłowni, polegającą na budowie wysokosprawnego agregatu kogeneracyjnego, co wpisuje się w program gospodarki niskoemisyjnej Miasta i Gminy Nowa Dęba i stanowi naszą innowacyjną ofertę produkcji i dostarczania ciepła. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej w Polsce. Stawiamy na stabilny i zrównoważony rozwój, a naszym największym atutem jest nowoczesna, nieustannie rozbudowywana infrastruktura. Nie byłoby to jednak możliwe bez wykwalifikowanej i kompetentnej kadry, nastawionej na doskonałą współpracę z Klientem. Tak specyficzna branża jak nasza, wymaga doświadczonych pracowników, posiadajaącyh specjalistyczną wiedzę, zarówno z zakresu energetyki, jak i przepisów prawa. Wychodzimy z założenia, że tylko najlepszy zespół może świadczyć najwyższą jakość usług, stąd duży nacisk w Grupie na poszukiwanie ludzi z otwartymi umysłami i chęcią ciągłego doskonalenia. Zatrudniamy osoby zaangażowane w wykonywane zadania, które nie boją się nowych wyzwań i stawiają sobie ambitne cele. W naszej codziennej pracy na rzecz Klientów najważniejszymi kryteriami są wzajemne zaufanie, solidność, uczciwość, klarowność i przejrzystość rozliczeń. Cechuje nas indywidulane podejście do odbiorców naszych usług, staramy się elastycznie dopasowywać do ich oczekiwań. Chcemy, żeby Klient czuł się bezpiecznie i komfortowo. To właśnie mocny nacisk na rzetelność i ponad 20-letnie doświadczenie na rynku sprawiły, że Grupa Kapitałowa ESV ma dziś opinię wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera w biznesie – podsumowuje T. Krupiński.

Joanna Chrustek, Joanna Jakoweńko