Podkreśliła, że w związku z tak dużą zmianą Agencja przygotowała pakiet informacji, planowane są szkolenia. Jej zdaniem, część rolników poradzi sobie z przekazywaniem wniosku przez internet, ale będzie też grupa, która będzie wymagała pomocy. Dlatego ważne jest, by partnerem w tym przedsięwzięciu było szeroko rozumiane doradztwo rolnicze.

"Jest także decyzja, żeby Agencja w najbliższych latach wysyłała do rolników wnioski w formie papierowej" -powiedziała Fajger. Dodała, że forma składania wniosków nie może być rewolucją, ale zmianą ewolucyjną. Przypomniała że w 2017 r. tylko niespełna 1 proc. rolników (ok. 11 tys. wniosków) złożyło wnioski przez internet.

Zaznaczyła, że projekt ustawy dotyczący e-wniosków trafił już do prac sejmowych. Dodała, że znajdują się w nim przepisy, które pozwalają, by część rolników działających w systemie małych gospodarstw mogła złożyć jedynie oświadczenie, że w ich gospodarstwie nie ma żadnych zmian. "Ułatwi to sporej części rolników składanie wniosków, a Agencji pozwoli sprawniej wdrożyć tę część wniosków w formie elektronicznej" - powiedziała. Jej zdaniem z tej formy może skorzystać ok. 300 - 500 tys. osób. Proponuje się, by oświadczenia były składane od połowy lutego do połowy marca.

Zakłada się, że 100 proc. wniosków musi być wprowadzona elektronicznie, ale jeżeli część wniosków dostarczona zostanie w formie papierowej, ARiMR będzie musiała sama wprowadzić je do systemu. Szkolenia będą po to, by jak najwięcej rolników przekazało je w formie elektronicznej - mówiła Fajger.

Według Fajger, obecnie przygotowywana aplikacja będzie znacznie bardziej "przyjazna, bardziej intuicyjna i prostsza". Wypełnianie wniosku będzie zaczynało się od wyrysowania działek.

Kampania przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie trwa co roku od 15 marca do 15 maja. W 2017 r. o dopłaty starało się 1 mln 342 tys. rolników.

Kolejnym nowym zadaniem realizowanym od 2018 r. jest przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) obsługi programu dopłat do materiału siewnego. Skorzysta z niego ok. 60 tys. rolników - zaznaczała Fajger.

Szefowa ARiMR poinformowała, że do 2 stycznia br. rolnicy w ramach dopłat bezpośrednich dostali 9,47 mld zł, w tym 9,18 mld stanowią 70 proc. zaliczki tych dopłat. Reszta pieniędzy będzie przekazywana do końca czerwca br. W sumie na dopłaty przeznaczone jest 14,8 mld zł.

Jeżeli chodzi o realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, to w sumie rolnicy złożyli 2,6 mln wniosków, w ubiegłym roku - 900 tys. Podpisano umowy na kwotę 20,8 mld zł, w w 2017 - na kwotę 8,1 mld zł. Ok. 900 tys. beneficjentów już otrzymało środki w wysokości 9 mld zł, w tym 4 mld zł trafiło do nich w 2017 r. - podsumowała Fajger.

Dodała, że Agencja wspiera także rolników z krajowego budżetu. M.in. w 2017 r. przekazała w ramach pomocy krajowej ok. 705 mln zł. (PAP)

Autor: Anna Wysoczańska