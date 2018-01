"Zostaliśmy wezwani na miejsce zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego, wezwany tam z kolei przez postronną osobę, która odnalazła w mieszkaniu leżących ludzi" – relacjonował PAP rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak. Jak dodał, w mieszkaniu strażacy wykryli tlenek węgla.

Lekarz stwierdził zgon mężczyzny i kobiety – podał rzecznik.

Z jego informacji wynika, że w mieszkaniu, poza dwojgiem dorosłych, była także ich 14-letnia córka, która przeżyła.

Kubiak powiedział także, że za wcześnie jest na podawanie bezpośredniej przyczyny zatrucia. Mają ją wyjaśnić biegli.

Tlenek węgla, nazywany potocznie czadem, ma silne własności toksyczne; jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku, dlatego nie da się go wyczuć. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, zajmując jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, co może spowodować śmierć przez uduszenie.(PAP)

autor: Kacper Reszczyński