Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji namierzyli ściganego na korytarzu jednego z warszawskich szpitali, i tam go zatrzymali. Następnie przewieźli go do jednego z zakładów karnych, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

38-latek był poszukiwany od września na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Michał S. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na sześć lat więzienia m.in. za udział w grupie przestępczej, usiłowanie uprowadzenia osoby dla okupu i handel narkotykami, a także za nielegalne posiadanie dwóch sztuk broni maszynowej typu "Skorpion".

Mężczyzna działał w grupy przestępczej tzw. "żoliborskiej". Jej członkowie dokonywali przestępstw na terenie Polski. Głównie zajmowali się wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, rozbojami, wymuszeniami rozbójniczymi, a nawet uprowadzeniami dla okupu.

"Łowcy cieni" to policjanci tworzący elitarną, tajną komórkę CBŚP. Na co dzień zatrzymują lub odnajdują tych przestępców, którzy na listach poszukiwawczych zajmują najwyższe miejsca i poszukiwani są często od wielu lat. O "łowcach cieni" lub inaczej "pościgowych" niewiele się mówi, bo ujawnienie jakichkolwiek informacji mogłoby zaszkodzić ich pracy, a nawet stanowić zagrożenie dla nich samych.