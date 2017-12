"Wczoraj odbyła się udana próba świateł, a dziś od godz. 12 trwa próba generalna na Rynku Głównym. Przygotowania są zapięte na ostatni guzik - na każdej z sylwestrowych scen w Krakowie wszystko przebiega zgodnie z planem" – powiedział rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego Michał Zalewski.

Jak zapewniają organizatorzy na każdej z czterech scen Sylwestra w Krakowie wystąpią artyści, którzy zapewnią niezapomniane przeżycia i wspomnienia. Program będzie zróżnicowany w taki sposób, by każdy wybrał to, co lubi najbardziej.

W tym roku Sylwester odbywa się w Krakowie w nowej formule - wzorowanej na udanej imprezie sylwestrowej z roku 2016 i dlatego zakłada aż cztery lokalizacje.

Najbardziej klasyczny sylwester, to zabawa w namiocie przy Alei Róż, w Nowej Hucie - w swingującym i tanecznym stylu. Wystąpi Companions - zespół wykonujący amerykańskie szlagiery dawnych lat. Taneczną muzykę rozrywkową różnych pokoleń przedstawią krakowskiej publiczności dwaj didżeje - dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki, Waldemar Domański i Michał Wasilewski - znany jako dj Vasil.

W Rynku Głównym - na scenie naprzeciw wieży ratuszowej wystąpią: Kasia Moś oraz Bovska. Jako "gwiazda wieczoru" pojawi się Natalia Nykiel, a w finale zagra krakowska didżejka - Olivia.

Natomiast w TAURON Arenie-Kraków odbędzie się nie tylko koncert, ale i zabawa sylwestrowa w rytmach hip-hopu. Wystąpią: krakowski raper Szpaku wraz z zespołem Chory Band oraz formacja Rasmentalism, duet Łona i Webber z zespołem The Pimps oraz zespół Ten Typ Mes.

Gospodarzem imprezy w Rynku Podgórskim będzie prezenter Wojciech Pijanowski. Wystąpią: raper L.U.C wraz z Krystyną Prońko oraz Boba Jazz Band.

Przewidziano także pokazy świateł, ale podobnie jak w ubiegłych latach - nie będzie pokazów ogni sztucznych ani petard. Organizatorzy apelują, by zwracać uwagę na oznaczenia dotyczące czasowej zmiany w organizacji ruchu. Od godz. 14.00 na wlotach ulic stanowiących dojazd do Rynku Głównego zostaną ustawione zapory drogowe.

Zgodnie z regulaminem, na wyznaczony teren nie będzie można wnosić butelek, alkoholu, napojów oraz środków pirotechnicznych. Będą one odbierane przez ochronę przy bramach wejściowych i wyrzucane.

Punkt medyczny przy Scenie Głównej zlokalizowany będzie w pobliżu Wieży Ratuszowej. Przy każdej ze scen znajdować się będzie karetka. Po terenie każdej z sylwestrowych imprez poruszać się będą ruchome patrole medyczne.

Rzecznik prasowy Krakowskiej Policji zapewnia, że siły porządkowe także są już w pełni przygotowane. "Nad spokojem i bezpieczeństwem zabaw sylwestrowych w Krakowie będzie czuwać co najmniej 120 policjantów, ale sporą część sił policyjnych skierowano z Krakowa do Zakopanego, gdzie organizatorzy przewidują udział w Sylwestrze ponad 40 tys. osób" - powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Sebastian Gleń.

Organizatorem Sylwestra w Krakowie 2017, są Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe.(PAP)