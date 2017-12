Kempa, która po ostatnich zmianach w KPRM otrzymała zadanie koordynacji pomocy humanitarnej i spraw uchodźców przekazała też, że obecnie analizowany jest zakres potrzebnej pomocy mieszkańcom krajów, z których do Europy przybywa najwięcej uchodźców. Dodała, że po zakończeniu tych prac, rządowi zostaną przedstawione propozycje konkretnych działań pomocowych, jakie może podjąć Polska.

"Dzisiaj chodzi o to, aby te potrzeby jeszcze bardziej zdiagnozować i aby te potrzeby w miarę możliwości zaspokajać. W ten sposób powodujemy, że ci ludzie nie podejmują decyzji o emigracji. Możliwości jest bardzo wiele. Trzeba je tylko dobrze zorganizować i skoordynować" - tłumaczyła minister.

Jak dodała obecnie najważniejszym wyzwaniem w tym kontekście jest zorganizowanie pomocy medycznej, edukacji dzieci oraz mieszkań. Podkreśliła, że rząd chce wspierać takie działania przede wszystkim w krajach pochodzenia uchodźców. Jak mówiła, będą mogli na nią liczyć wszyscy, którzy będą jej potrzebowali, bez względu na pochodzenie, czy wyznanie.

Kempa przypomniała, że w zakresie pomocy humanitarnej rząd współpracuje już z organizacjami pozarządowymi. Zadeklarowała, że w przyszłości współpraca ta będzie kontynuowana w szerszym zakresie niż obecnie. "W tej sprawie jest wielka wola współpracy wielu ministrów; w tym ministra obrony, Spraw Wewnętrznych i Administracji" - podkreśliła minister.

Zapowiedziała, że będą też prowadzone rozmowy o nawiązaniu współpracy z kolejnymi organizacjami pomocowymi z kraju, ale też z zagranicy. "Mam nadzieję, że tą koalicję uda się nawiązać zdecydowanie szerzej" - mówiła.

Kempa poinformowała, że "w ciągu najbliższych kilku tygodni" odbędzie podróże do Jordanii oraz Etiopii, by na miejscu "dokładnie zweryfikować", w jaki sposób została wydana dotychczasowa polska pomoc oraz sprawdzić na jakie cele wciąż brakuje środków.

Dopytywana czy Polska uruchomi dla uchodźców korytarze humanitarne Kempa odparła, że "w tej sprawie nie może być żadnej decyzji +na żywioł+". Według minister, najpierw "trzeba usiąść i powiedzieć co to oznacza". "Jeśli by zapytać jak ten mechanizm miałby dokładnie wyglądać, to nikt nie powie więcej poza hasłem +przywozimy ludzi tutaj na leczenie+" - przekonywała. Podkreśliła, że do tej pory taka pomoc była już przez Polskę udzielana. "Przeznaczyliśmy też środki na wspomaganie leczenia na miejscu" - dodała minister.

Jej zdaniem, pomoc uchodźcom w krajach ich pochodzenia, jakiej udziela obecnie Polska, można nazwać "odwróconym korytarzem humanitarnym". Wyraziła nadzieję, że do takiej formy pomocy uda się przekonać inne kraje europejskie.

Kempa przekazała też, że na początku 2018 roku zostanie przedstawiona skala dotychczasowej pomocy udzielonej uchodźcom przez Polskę. Zapowiedziała, że o środkach przeznaczonych na ten cel w przyszłości, rząd "będzie informował sukcesywnie".