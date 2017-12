„Kryptowaluta“ jest walutą cyfrową, która używa kryptografii do tworzenia nowych jednostek walutowych oraz zabezpieczania i zarządzania wszystkimi transakcjami. Kryptowaluta została wytworzona i jest zarządzana przez oprogramowanie komputerowe i nie istnieje fizycznie w żaden sposób. Mówiąc inaczej, jest to waluta używana wewnątrz oprogramowania i stworzona dzięki oprogramowaniu w przeciwieństwie do konkretnej fizycznej waluty. Inaczej niż kryptowaluta funkcjonuje na przykład Dolar US, wytworzony przez rząd amerykański i używany w USA jako oficjalny środek wymiany. Jego kreacja i obsługa jest regulowana w ramach licencji Stanów Zjednoczonych zgodnie z prawem obowiązującym w tym kraju. Dolar amerykański jest „pieniądzem fiducjonarnym“ i jak większość narodowych walut, wspieranym przez rząd krajowy oraz bank narodowy. Dla kontrastu, Bitcoin, obecnie najpotężniejsza i najważniejsza kryptowaluta, jest wytworzony i używany w łańcuchu programowym oraz całkowicie regulowany i zarządzany przez Bitcoinową technologię komputerową “Blockchain”. Poza tym nie ma szczególnie dużej różnicy pomiędzy walutą fiducjonarną, a kryptowalutą: podobnie jak waluty pieniężne mogą być w wielu przypadkach używane jako waluty poza krajem pochodzenia, tak samo Bitcoin może być wymieniany w transakcjach zupełnie niezwiązanych z technologią Bitcoin.

Istnieje o wiele więcej kryptowalut niż Bitcoin. Wszystkie one są wytworzone i używane na platformach oprogramowania komputerowego, wykorzystujących podobne do siebie technologie blockchain. Najbardziej godne uwagi przykłady to, oparte na kapitalizacji rynku z 1-ego grudnia 2017: Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple i Litecoin. Opiszemy później szczegóły tego, w jaki sposób kryptowaluty zostały stworzone, przechowywane i zarządzane, ale prawdopodobnie obecnie masz ważniejsze pytania, na które najpierw odpowiemy.

Czy kryptowaluty to „prawdziwe pieniądze“?

Uwierz lub nie, ale odpowiedź na to pytanie brzmi zarówno „tak“ jak i „nie“. Pieniądze czy „waluta“, używając właściwego określenia, definiuje się jako akceptowany „środek wymiany“. Waluta narodowa danego kraju, w którym żyjesz, jest prawnym środkiem płatniczym – dostarczycielem dóbr i usług, oraz z paroma wyjątkami, musisz zaakceptować płatność w tej walucie. Jeśli masz pracę, spodziewasz się, że Twój pracodawca zapłaci Ci w tej walucie. Jeśli masz dług lub powinieneś zapłacić rachunek, zawsze płacisz w swojej narodowej walucie. Jest to naprawdę „środek wymiany“. Jeśli chodzi o kryptowaluty, sytuacja jest całkowicie inna, ponieważ większość dóbr i usług nie może być zakupiona przy użyciu kryptowaluty. Może się to zmienić w przyszłości, ale w tej chwili tak sytuacja wygląda.

Innymi słowy, jeśli posiadasz kryptowalutę taką jak Bitcoin, możesz wymienić ją na pieniądz fiducjonarny kiedy tylko chcesz i jeśli rynek jest otwarty i dostępny, ale nie możesz wyjść tak po prostu z domu i wydać Bitcoina w większości sklepów w Twoim lokalnym centrum handlowym lub na pobliskim rynku (mimo, że jest parę sklepów i handlowców detalicznych online, którzy akceptują bardziej znaczące kryptowaluty jako płatność, takie jak np. Bitcoin).

W tym sensie, posiadanie kryptowaluty jest tym samym co posiadanie udziałów lub dóbr takich jak np. złoto. Podczas pisania tego artykułu tylko dziewięciu znaczących sprzedawców online akceptuje płatność w Bitcoin:

1. Microsoft (dla Windows i Xbox)

2. Expedia.com (dla rezerwacji hotelowych)

3. Overstock.com

4. eGifter.com (może być używana do kupna kart podarunkowych ważnych w wielu sieciach sprzedażowych typu outlet)

5. Foodler

6. Newegg (dla określonych tylko transakcji)

7. Shopify

8. Dish

Jeśli chodzi o mniejsze biznesy istnieje sporo takich, które akceptują Bitcoin jako płatność.



Kolejne pytanie, które możesz mieć – jak działa technologia kryptowalutowa



Narodowe waluty są wytworzone i zarządzane przez centralne banki i rządy, które decydują o tym, jak dużo pieniędzy powinno zostać wydrukowanych oraz jaka powinna być bazowa stopa oprocentowania. Czasem banki centralne nawet interweniują poprzez kupno i sprzedaż waluty na rynku, aby wpłynąć na kurs wymiany. Jasne jest więc, kto nadzoruje takie waluty jak Dolar amerykański czy Euro. Jak to wygląda jeśli chodzi o kryptowaluty? Zupełnie inaczej!

Inaczej niż pieniądz fiducjonarny, a nawet niż towary takie jak złoto, które są pół-walutami z „możliwością magazynowania“, podaż każdej waluty jest teoretycznie skończona i zazwyczaj znana z wyprzedzeniem. Technologia blockchain pozwala na zapamiętanie w systemie zapisu o istnieniu każdego Bitcoina, łącznie z tym, kto jest jego właścicielem. Informacje dotyczące bieżącej ilości nowych Bitcoinów aktualizują się w przybliżeniu co 10 min na każdym komputerze, który skutecznie przyczynił się do podtrzymania technologii blockchain, która jest systemem operacyjnym Bitcoina. Obecnie wiadomo dokładnie jak dużo Bitcoinów istnieje, ponieważ każdy Bitcoin kiedykolwiek wytworzony jest spisany w księdze głównej Bitcoina. Wiadomo również, że nigdy nie będzie istniało więcej niż 21 milionów Bitcoinów, ponieważ technologia blockchain jest zaprogramowana tak, aby zatrzymać wytwarzanie Bitcoinów na poziomie 21 milionów, choć możliwe jest, że „kopacze“ wytworzą nową dodatkową ilość Bitcoinów, co oczywiście spowoduje wyższy limit podaży.