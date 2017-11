Zgromadzenie akcjonariuszy Ukrtanshazu podjęło taką decyzję na posiedzeniu 6 listopada – poinformowała.

We wrześniu Andrij Kobolew, prezes państwowego koncernu Naftohaz, do którego należy spółka operująca gazociągami, oświadczył, że mianowanie Stańczaka na prezesa zostało zablokowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). Polak nie został dopuszczony do tajemnicy państwowej.

Stańczak, którego kandydaturę Naftohaz zatwierdził w sierpniu, był dyrektorem technicznym i członkiem zarządu PGNiG. Ma wieloletnie doświadczenie w transporcie gazowym. W latach 2003-2005 odpowiadał w PGNiG za utworzenie polskiego operatora gazociągów przesyłowych Gaz-System S.A. Jako dyrektor techniczny PGNiG Technologie S.A. nadzorował m.in. projektowanie i budowę nowych gazociągów. (PAP)