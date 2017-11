Paweł R. przyznał się w trakcie procesu do zarzutów, ale - jak mówił - nie chciał krzywdzić ani zabijać ludzi. - Urządzenie, które skonstruowałem, miało mieć charakter ostrzegawczy, miało stworzyć pozory realności - mówił.

R. wyjaśniał też, że skonstruował i podłożył ładunek w momencie, kiedy zmagał się ze stanami depresyjnymi.

Mężczyzna podkreślał, że nie chciał nikogo zranić, lecz „wystraszyć”.- Dlatego nie umieściłem śrub i nakrętek w szybkowarze, ale na zewnątrz, przyklejone do szybkowaru - mówił R., opowiadając o konstrukcji ładunku. R. podkreślił, że jego czyn był "bezmyślny". - Byłem wówczas w takim stanie, że wolałem żyć w więzieniu niż na wolności - mówił.

Do zdarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło 19 maja. Ktoś wtedy podrzucił niewielki ładunek wybuchowy do autobusy linii 145. Kierowca wyniósł go na przystanek. Ładunek eksplodował, lekko raniąc jedną osobę. Suubstancja, która spowodowała wybuch, znajdowała się w metalowym pojemniku o pojemności ok. trzech litrów.

Według prokuratury, R. wcześniej powiadomił służby, że podłożył we Wrocławiu cztery bomby, a za ich rozbrojenie żądał 120 kg złota. Miał grozić, że zrobi we Wrocławiu "drugą Brukselę", nawiązując do zamachów w Belgii z marca ubiegłego roku.