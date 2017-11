Paweł Kukiz pytany w radiu RMF FM, czy Kukiz'15 ma kandydata na prezydenta Warszawy, powiedział, że wolałby, aby "na początku się 'wytrzaskały' te wszystkie opcje polityczne przy wskazywaniu kandydatów": Platforma Obywatelska i Nowoczesna.

- Prawo i Sprawiedliwość praktycznie nie wystawiło jeszcze kandydata i również nie mamy zamiaru w tej chwili oficjalnie jeszcze wskazywać kto - zaznaczył polityk.

Dopytywany, czy wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka "ma taką 'kukizową' charyzmę" i mógłby zawalczyć o prezydenturę Warszawy, lider Kukiz'15 odparł, że zarządzanie stolicą "to nie jest kwestia tylko charyzmy, tylko przede wszystkim kwestia merytoryki i zdolności do zarządzania".

- Z całą pewnością Staszek takie atrybuty posiada, to nie ma wątpliwości. W polityce polskiej przerażające jest to, że często ta powierzchowność wygrywa z merytoryką - dodał.

Pytany, czy Patryk Jaki byłby dobrym kandydatem na prezydenta Warszawy, Kukiz odpowiedział, że każdy "nieplatformiany" kandydat jest dobry.

- Ratusz przez 12 lat rządów jednej opcji wymaga przewietrzenia, bez względu na to, jaka by ta opcja była. Natomiast ja oczywiście aprobowałbym bardziej za kandydatem bezpartyjnym, za kandydatem związanym z ruchami miejskimi, który rzeczywiście czuje stolicę, który pochodzi ze stolicy - powiedział Kukiz.

Komentując kandydaturę PO Rafała Trzaskowskiego, lider Kukiz'15 powiedział, że jest człowiekiem niekonsekwentnym, ponieważ ten - zdaniem Kukiza - "przez ostatnie lata nie widział jakichś szczególnych wad w sposobie sprawowania władzy pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, nagle je zauważył".

Kukiz dodał, że gdyby doszło do wyboru między Rafałem Trzaskowskim a Patrykiem Jakim, to jego "sympatia jest po stronie drugiego", choć - jak podkreślił - nie jest z nim w dobrych relacjach.

Wiceprzewodniczący klubu Kukiz'15 Marek Jakubiak w radiowej Trójce powiedział, że przyszedł czas, aby ugrupowanie powiedziało, kto jest ich kandydatem na prezydenta Warszawy "bowiem sprawy się dzieją, a Kukiz'15 w tej sprawie milczy".

- Doszliśmy wczoraj do takiej oto konstatacji, że jest za wcześnie po prostu na to i przekonano mnie, że niech się tam te ugrupowania +trzaskają+ z panem Trzaskowskim na czele, natomiast my poczekamy, kandydata mamy, oficjalne ogłoszenie i wpuszczenie naszego kandydata w ten wir walki o fotel prezydenta nastąpi pewnie po świętach - powiedział Jakubiak.