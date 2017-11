O zatrzymaniu i postawieniu zarzutów w tej sprawie kolejnym dwóch osobom poinformowała we wtorek Grażyna Wawryniuk, pełniąca obowiązki rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Wyjaśniła, że podejrzani to mężczyźni w wieku 18 i 19 lat, a prokuratura zarzuciła im udział w bójce, w następstwie której 22-letnia ofiara "była narażona na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

Wawryniuk poinformowała, że za taki czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Dodała jednak, że w ocenie prokuratury podejrzani dopuścili się zarzuconych im czynów "publicznie i bez powodu, okazując w ten sposób rażące lekceważenie dla porządku prawnego", doszło więc do czynów o charakterze chuligańskim. W takim przypadku sąd wymierza karę "w górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę".

Rzeczniczka poinformowała też, że obu podejrzanym zarzuty postawiono w poniedziałek. Obaj przyznali się do popełnienia zarzuconego im przestępstwa i złożyli wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o ich tymczasowe aresztowanie: sąd przychylił się do wniosku w przypadku jednego z podejrzanych, wobec drugiego zastosowano dozór policji.

Do zajścia doszło około 3.00 w nocy 28 października br. przed jednym z lokali w okolicy gdyńskiego Skweru Kościuszki, czyli centrum miasta. Z ustaleń gdyńskiej policji wynika, że między kilkoma osobami doszło do utarczki słownej, która przerodziła się w bójkę (czyli sytuacji, w której obie strony zarówno się bronią, jak i atakują), a następnie w pobicie (to sytuacja, gdy wyraźnie można podzielić uczestników na broniących się i atakujących, przy czym ci ostatni są o wiele bardziej aktywni).

W wyniku zajścia śmierć poniósł 22-latek. Sekcja zwłok nie pozwoliła biegłemu na jednoznaczne określenie przyczyny śmierci. Biegły stwierdził jednak obrażenia, głównie w obrębie głowy, na tyle poważne, że stwarzały zagrożenie dla życia. Zlecono dodatkowe badania, które być może pozwolą ustalić mechanizm zgonu.

Policja sukcesywnie ustalała kolejnych podejrzanych w tej sprawie. Łącznie z dwoma mężczyznami, którym zarzuty przedstawiono w poniedziałek, w sprawie podejrzanych jest osiem osób - mężczyzn w wieku przeważnie 18-19 lat. Wszystkim prokuratura postawiła zarzuty udziału w bójce, a trzem – dodatkowo – także w pobiciu 22-latka. Mężczyznom podejrzanym o udział w pobiciu grożą kary do 10 lat więzienia. Sąd aresztował siedmiu podejrzanych.(PAP)

autor: Anna Kisicka

edytor: Karolina Wichowska