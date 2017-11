Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz napisała we wtorek na Twitterze: "Wydałam zakaz dla Marszu Niepodległości #11listopada przez Most Świętokrzyski, ale wojewoda zezwolił na jego przejście Mostem Poniatowskiego".

Organizatorzy marszu zgłosili dwa wydarzenia na 11 listopada. Pierwsze - cykliczne - zgłoszone zostało do wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery. Miałoby się ono odbyć w godz. 14-19 każdego 11 listopada w latach 2017-2020 na trasie: plac Defilad/Rondo Dmowskiego z planowaną trasą przejścia przez Aleje Jerozolimskie, most Poniatowskiego, Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie, Siwca na błonia Stadio Narodowego. Z kolei drugie, jednorazowe wydarzenie, zostało zgłoszone do urzędu miasta na godz. 13-20 z trasą: rondo Dmowskiego, Marszałkowska, Świętokrzyska, Tamka, most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie, Sokola, Kamionek i na błonia Stadionu Narodowego.

W uzasadnieniu ratusza o odmowie przejścia trasy zgłoszonej do urzędu miasta (czyli przez most Świętokrzyski), które zostało wysłane do organizatorów Marszu, szefowa miejskiego biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Ewa Gawor z upoważnienia prezydent tłumaczy, że w poniedziałek 6 listopada wpłynęła do urzędu miasta informacja od wojewody o pozwoleniu na przemarsz cykliczny (z trasą przez most Poniatowskiego).

"Ustawodawca nałożył na organ gminy obowiązek wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzeń zwołanych w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia cykliczne" - wyjaśniono w piśmie do organizatorów marszu. "Z uwagi na fakt, że decyzja wojewody mazowieckiego została wydana w dniu 2 listopada 2017 r., nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany miejsca i czasu zgromadzenia zwołanego wcześniej w tym samym miejscu" - podkreśliła Gawor.

Rzecznik Marszu Niepodległości Damian Kita w rozmowie z PAP uznał, że decyzja Hanny Gronkiewicz-Waltz to "kolejna próba ataku na marsz, próba wprowadzenia chaosu, aby ten dzień był dla nas niespokojny".

"Prezydent stolicy chce nam przeszkodzić w spokojnym świętowaniu" - ocenił. Zdaniem Kity "to ukłon w stronę środowisk liberalnych, które będą chciały zakłócić marsz".

Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada pod hasłem "My chcemy Boga". Marsz rozpocznie się o godz. 15 na rondzie Dmowskiego, a zakończy się na błoniach Stadionu Narodowego.

Wiceprezes stowarzyszenia MN Witold Tumanowicz mówił w połowie października, że Stadion Narodowy "to najlepsze miejsce, aby zakończyć tak wspaniały, uroczysty marsz, na który co roku przychodzi ponad 100 tysięcy osób".

Prezes stowarzyszenia Robert Bąkiewicz przekonywał w ostatnich tygodniach, że marsz ma przejść pokojowo, spokojnie. "Chcemy, żeby ten marsz był inny. Chcemy włączyć więcej pieśni, śpiewów" - mówił. Dodał, że organizatorzy zapraszają do udziału w marszu wszystkich, którym bliskie są wartości niepodległościowe i narodowe.

We wtorek Bąkiewicz, odnosząc się do decyzji prezydent Warszawy, napisał na Twitterze do Gronkiewicz-Waltz: "Czyżby to ostatnie decyzje na fotelu prezydent Warszawy? Walka z młodą patriotyczną młodzieżą i temat kamienic to pani +sukcesy+". (PAP)

