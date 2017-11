Wiceszef resortu mówił to w Łodzi podczas konferencji "Miasto Łódź w polityce rządu RP". Przypomniał, że 15 listopada w Paryżu zapadnie decyzja, kto będzie organizatorem wystawy. - Na pewno się liczymy - powiedział. Starania o Expo w 2022 r. porównał do gonitwy koni, w której "wszystkie idą łeb w łeb". - Trudno powiedzieć, które z nich wysunie się na czoło. My liczymy, że będzie to Polska i Łódź. Bardzo wiele zależeć będzie od ostatniej prostej, finiszu - mówił.

Zwrócił uwagę, że decyzję będą podejmowali przedstawiciele wszystkich krajów BIE (Biuro Wystaw Międzynarodowych), a w tej chwili do głosowania dopuszczonych jest 112 krajów spośród 169. Według niego jest mało prawdopodobne, że któryś z tych krajów przejdzie w pierwszej rundzie głosowania. Potrzebna będzie druga runda. - Nam zależy, aby się w niej znaleźć - dodał.

Przypomniał, że w proces starań o Expo 2022 włączeni zostali też prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło. Akcja dyplomatyczna prowadzona jest na wszystkich kontynentach. Podziękował też łódzkim samorządowcom i władzom miasta za bardzo dobrą współpracę mimo różnic politycznych.

Polska i miasto Łódź ubiegają się o organizację International EXPO w 2022 roku. To tzw. małe Expo, które odbywa się co pięć lat pomiędzy światowymi edycjami wystaw i ma tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu.

Wystawa miałaby się odbywać od 15 czerwca do 15 września 2022 r. na obszarze niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi (NCŁ) w rejonie dworca Łódź Fabryczna. Jednym z jego centralnych punktów jest zrewitalizowany kompleks dawnej elektrociepłowni EC1 zamieniony w obiekt o funkcjach edukacyjno-kulturalnych.

O organizację wystawy Łódź rywalizuje ze stolicą Argentyny - Buenos Aires i amerykańskim Minneapolis. Kluczowym zadaniem strony polskiej jest pozyskanie poparcia 169 krajów członkowskich BIE, które organizuje wystawy EXPO. Do uzyskania tego prawa potrzebnych będzie 50 proc. głosów plus jeden. Głosowanie zaplanowane jest na 15 listopada.