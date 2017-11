Kwatera główna sił bezpieczeństwa w Adenie została zaatakowana w niedzielę przez dżihadystów z IS, którym udało się wedrzeć do środka i wziąć nieokreśloną liczbę zakładników, w tym dwóch policjantów którzy zostali zabici.

W sumie 23 członków sił bezpieczeństwa zginęło podczas ataku - poinformował w poniedziałek przedstawiciel tych sił.

W nocy z niedzieli na poniedziałek policja trzykrotnie próbowała odbić z rąk IS budynek, ale za każdym razem jeden dżihadysta wysadzał się w powietrze, co utrudniało operację.

Czwarty kamikadze wysadził się w powietrze w poniedziałek rano, ale w końcu siłom bezpieczeństwa udało się odbić zakładników. "Siłom bezpieczeństwa udało się wejść do budynku i oczyścić go z terrorystów" - poinformowało w komunikacie resortu MSW w rządzie legalnie wybranego i popieranego przez wspólnotę międzynarodową prezydenta Abd ar-Raba Mansura al-Hadiego. W Adenie mieści się siedziba legalnych jemeńskich władz, odkąd pod koniec 2014 roku zostały one wypędzone ze stolicy kraju Sany przez szyickich rebeliantów z ruchu Huti.

W Jemenie w wojnie domowej od początku konfliktu zginęło ponad 10 tys. ludzi. Od marca 2015 roku siły rządowe są wspierane przez sąsiednią Arabię Saudyjską, a Hutich walczących z władzami Jemenu wspiera szyicki Iran. (PAP)