"W Warszawie potrzebna jest zmiana. Rafał Trzaskowski nie daje gwarancji zmiany, to jest gwarancja kontynuacji" - powiedział Błaszczak w sobotę dziennikarzom.

W jego ocenie, jeżeli Trzaskowski zostałby prezydentem stolicy, to byłby "kontynuatorem" polityki obecnej prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. "Będziemy mieli to samo co działo się przez lata, a nawet jeszcze gorzej, bo (Trzaskowski - PAP) będzie utrudniał wyjaśnienie spraw reprywatyzacji; jest kontynuatorem procesu, który doprowadził do utraty mieszkań przez 40 tys. ludzi, jest kontynuatorem procesu, który jest jednym wielkim złodziejstwem" - mówił minister.

Błaszczak przypomniał, że w stołecznym ratuszu w ostatnich latach rządziło kilku polityków związanych z PO.

"Warszawą rządzili politycy związani z tym samym obozem, nazywającym dzisiaj siebie totalną opozycją. Marcin Święcicki, Paweł Piskorski i Hanna Gronkiewicz-Waltz - to jedno środowisko polityczne" - oświadczył.