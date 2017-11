W piątek w brytyjskim Cambridge rozpoczęła się konferencja "Science: Polish Perspectives". Jej celem jest m.in. integracja środowiska polskich naukowców, pracujących za granicą.

Obecny na otwarciu konferencji wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Łukasz Szumowski podczas swojego wystąpienia ocenił: "Polska ciągle nie jest w Wielkiej Brytanii tak widoczna, jakby mogła (…) Ciągle niedostatecznie umiemy pokazywać rolę naszego kraju w nauce, badaniach".

Zaznaczył jednak, że otoczenie w Polsce szybko się zmienia. "Pracujemy nad tym, by Polska nauka i uczelnie stały się bardziej widzialne na świecie. Polskie szkoły wyższe, instytuty były – można powiedzieć - nieco staroświeckie, skupione na obowiązkach biurokratycznych. Jesteśmy jednak na drodze, by to zmienić. Mamy nadzieję, że instytucje te staną się bardziej przyjazne dla naukowców" – powiedział.

Przypomniał o ustanowionej niedawno Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). "Ona silnie będzie wspierać mobilność naukowców - zarówno przyjeżdżających do Polski, jak i wyjeżdżających z kraju" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że chociaż część programów NAWY jest już opracowana, to ciągle istnieje możliwość ich udoskonalania i tworzenia nowych. Szumowski zaprosił badaczy, aby proponowali nowe pomysły na programy realizowane przez tę nową agencję. Zaznaczył, że część inicjatyw to inicjatywy oddolne. "Rozmawiamy z naukowcami i pytamy, jak możemy zachęcić naukowców do powrotu do Polski. Albo co zrobić, by polscy badacze tworzyli międzynarodowe zespoły" – opowiadał Szumowski.

Na otwarciu konferencji "Science: Polish Perspectives" wystąpił też ambasador Polski w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki. Mówiąc o rozpoczynającej się konferencji powiedział, że dla naukowców, którzy pracują poza Polską, jest to "sposobność, by się spotkać, nawiązać współpracę i pomyśleć o przyszłości relacji polsko-brytyjskich w nauce".

Przypomniał, że Polska i Wielka Brytania mają bliskie relacje polityczne. Ale - jak uznał - Brytyjczycy ciągle zbyt mało wiedzą o Polsce. Poprosił o pomoc w promocji naszego regionu w Wielkiej Brytanii.

Jeden z organizatorów konferencji Bartosz Paszcza z Polonium Foundation podczas swojego wystąpienia mówił o problemie, jakim jest emigracja z Polski pracowników wysoko wykwalifikowanych. Podał dane, że takich osób emigrowało z Polski w latach 2004-2012 r. aż 30 tys. W porównywalnym okresie przed wstąpieniem do UE było to 10 tys. W rozmowie z PAP skomentował: "mamy ogromny drenaż mózgów, odpływ kapitału intelektualnego z Polski. Ale rozwiązaniem nie jest to, by zmuszać ludzi do zostawania w Polsce". Według niego warto np. zachęcać tych ludzi do powrotu. I docierać do nich z informacjami, jak mogliby wrócić i jak się zmienia sytuacja w Polsce.

Według niego jednak również i ci naukowcy, którzy nie zamierzają wracać do kraju, mogą się przysłużyć rozwojowi polskiej nauki. "Dlatego staramy się rozwijać połączenia naukowe między naukowcami z kraju i z zagranicy. Staramy się pokazywać im inicjatywy podejmowane w Polsce – zarówno w nauce, jak i w przemyśle. Zwracamy też uwagę tych naukowców, że polskie instytucje przyznające granty poszukują zagranicznych ekspertów, recenzentów" - dodał.