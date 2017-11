Trzeba poczekać na ruch PO - powiedziała Katarzyna Lubnauer odnosząc się do rozmów koalicyjnych ws. poparcia przez opozycję kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. Jak dodała, Paweł Rabiej z Nowoczesnej w czerwcu "jasno powiedział, że jeśli dojdzie do koalicji, to jest skłonny się wycofać".