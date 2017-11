- Te rozmowy muszą być przełożone na przyszły tydzień. Prezesa Jarosława Kaczyńskiego zmógł wirus - od kilku dni jest w domu, lekarze zalecają, żeby do końca tygodnia z domu nie wychodził - podkreślił Bielan w RMF FM. Dopytywany, kiedy dokładnie odbędzie się to spotkanie, odparł: - Jak prezes wróci do pracy.

Bielan dodał, że na spotkanie z kierownictwem PiS, zaproszeni zostali też liderzy partii koalicyjnych - Jarosław Gowin z Polski Razem i Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski.

Wicemarszałek dodał, że rekonstrukcja nastąpi po 16 listopada.

Wiceprezes Polski Razem pytany, czy jego ugrupowanie ma zapewnione konkretne ministerstwa, których będzie bronić, odparł: - Nie, tak nie jest. Oczywiście nie ma żadnego parytetu. To są decyzje merytoryczne, podejmowane przez premiera i przez liderów koalicji.

Również wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował na Twitterze, że spotkanie kierownictwa PiS, odbędzie się w przyszłym tygodniu.

O tym, że w najbliższych dniach kierownictwo PiS spotka się ws. rekonstrukcji rządu, Terlecki powiedział w czwartek na antenie Radia Kraków. Jak zapowiedział, zmiany w rządzie nastąpią w połowie listopada, a premier Beata Szydło utrzyma stanowisko.

Szef klubu PiS pytany o skalę zmian w rządzie, i o to, czy dotyczyć one będą tylko ministerstwa zdrowia, odpowiedział: "Zobaczymy. Nie chcę przesądzać dzisiaj. Nie powiem czego dotyczą zmiany, nie wskażę też skali".