Opieka farmaceutyczna to dodatkowa pomoc farmaceuty w planowaniu i realizacji terapii lekowej przez pacjentów.

"Jesteśmy na etapie zapraszania członków do wspólnych obrad. To zespół, który - z niewielkimi zmianami personalnymi - odpowiada składem temu, który pracował nad opieką farmaceutyczną. Nie burzę starych, dobrych dokonań" – powiedział mediom podczas briefingu w MZ Czech.

Wiceminister poinformował, że "zespół będzie starał się popatrzeć na to, w jaki sposób opieka farmaceutyczna była wdrażana w innych krajach". Wskazał, że Naczelna Izba Aptekarska przygotowuje taki materiał.

"W bliskiej kooperacji z NFZ będziemy się starali pilotażowo popatrzeć - na wybranych aptekach i u wybranych lekarzy POZ - jak działa opieka farmaceutyczna, w dość zawężonym na razie zakresie" – powiedział Czech.

"Popatrzymy, jakie efekty zdrowotne dla pacjentów może mieć opieka farmaceutyczna np. redukcji ryzyk związanych z polipragmazją (jednoczesnego przyjmowania wielu leków - PAP) . To będzie kierunek naszych prac" – podał.

Czech ocenił, że spodziewa się, iż w tym roku uda się zorganizować dwa posiedzenia zespołu. "Projekt zależy od stopnia informatyzacji systemu" - zaznaczył. "Chcielibyśmy, by e-recepta pomagała spojrzeć na to, co lekarz wypisuje i jak farmaceuta mógłby odegrać swoją rolę w systemie" - wskazał.

"Będziemy starali się zrobić pierwszy krok ku realnemu wdrożeniu opieki farmaceutycznej w Polsce. Mamy wiele akademickich projektów wskazujących na to, że taka opieka jest opłacalna" – powiedział wiceminister. "Mamy taką sytuację w systemie ochrony zdrowia, gdzie potrzebujemy wsparcia ze strony profesjonalistów" – dodał. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

edytor: Anna Małecka