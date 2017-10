Karczewski, pytany przez dziennikarzy jak ocenia te doniesienia powiedział: "bardzo krytycznie". "Tak nie powinno być" - podkreślił, dodając, że to powinno być miejsce, poświęcone pamięci o tych "którzy tam zginęli".

Dopytywany, czy w jego opinii, budowa gazociągu w tym miejscu może być odwetem za usuwanie z Polski radzieckich pomników odparł: "Myślę, że nie".

Dziennikarze pytali też Karczewskiego dlaczego dotąd do Polski nie sprowadzony został wrak Tupolewa, co - jak padło w pytaniu - PiS obiecywał w kampanii wyborczej.

"Nikt nie obiecywał tego, tylko mówiliśmy (...), że będziemy chcieli to zrobić. To trzeba było zrobić na samym początku po katastrofie smoleńskiej. To jest wielki błąd Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska, że nie zrobił tego bezpośrednio. Im później, tym trudniej" - powiedział marszałek Senatu.

MSZ nie wie, czy prokuratura wie o pracach

- Mam nadzieję, że prace budowlane prowadzone w miejscu katastrofy smoleńskiej toczą się za wiedzą i zgodą naszych śledczych. Niee ingerują nadmiernie w ten teren i nie ograniczają do niego dostępu - powiedział w poniedziałek PAP szef MSZ Witold Waszczykowski.

Waszczykowski wyraził nadzieję, że "prace te toczą się za wiedzą i zgodą naszej prokuratury, która przecież w dalszym ciągu prowadzi śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy". "Gdyby prace te radykalnie ingerowały w teren katastrofy, to mogłyby się przyczynić do tego, że śledztwo to będzie w dalszym ciągu utrudnione, tak jak jest utrudnione w związku z niezwróceniem Polsce wraku Tupolewa oraz brakiem współpracy ze strony prokuratury rosyjskiej, szczególnie wobec braku współpracy tych ludzi, którzy (w czasie katastrofy) byli na wieży kontrolnej" - zauważył.

Jak mówił minister, miejsce katastrofy "jest dla nas pewnym tragicznym symbolem, jest miejscem, do którego Polacy ostatnio też podróżowali, aby wyrazić cześć i hołd tym, którzy tam zginęli".

"Mam też nadzieję, że te ewentualne prace nie utrudnią dostępu do tego miejsca, gdzie ciągle liczymy na to, że powstanie pomnik ofiar tej katastrofy" - dodał minister. Zaznaczył jednocześnie, że polscy śledczy nie zwrócili się jak do tej pory do MSZ o interwencję w tej sprawie.