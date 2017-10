"Uważam, że cała polityka zagraniczna Polski jest złą polityką. Nie wiem, kto do końca ją prowadzi, ale on (Witold Waszczykowski) powinien prowadzić, jest jej twarzą. (...) jest coś nienormalnego, że elity, rząd, media również nastawiają Polaków przeciwko Rosjanom – i po drugiej stronie to samo. (...) Marginalizujemy się w sytuacji dynamizmu na świecie" - powiedział w RMF FM.

Kornel Morawiecki skrytykował też ministra infrastruktury - wytknął mu zastój w gospodarowaniu dofinansowaniami z Unii Europejskiej. "Nie widać wykorzystania środków unijnych; kolei nie widać, Mieszkania Plus i tak dalej" - mówił.