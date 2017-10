PSL: PiS może wymienić ministrów tylko na "najgorszych"

Strach się bać, co będzie, gdy dojdzie do rekonstrukcji rządu; skoro PiS wystawił teraz swoich najlepszych polityków, to może wymienić ich tylko na "najgorszych" - ocenił w rozmowie z PAP rzecznik PSL Jakub Stefaniak. Jak dodał, nie wierzy, że dojdzie do zmiany premiera.