"Wychodzę z założenia, że każdy w Polsce jest równy wobec prawa. Poprzednia władza tak organizowała życie społeczne, że byli równiejsi, ale te czasy już minęły, każdy jest równy wobec prawa i prawo musi być przestrzegane" – powiedział Błaszczak proszony o wypowiedź na temat ukarania Jerzego Owsiaka przez sąd.

Pytany przez dziennikarza, czy "jest dumny z komendanta z Gorzowa, który doniósł na Owsiaka", minister odpowiedział: "Pan używa słownictwa świadczącego o tym, że jest pan zaangażowany emocjonalnie. Ja nie jestem zaangażowany emocjonalnie. Ja uważam, że każdy jest równy wobec prawa: i ja, i pan".

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Słubicach (Lubuskie) uznał, że szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak jest winny wykroczenia polegającego na użyciu w miejscu publicznym słów nieprzyzwoitych, i wymierzył mu karę nagany. Słowa Owsiaka padły na zakończenie tegorocznego Przystanku Woodstock.

Dodatkowo Owsiak będzie musiał pokryć koszty postępowania w wysokości 100 zł i opłatę sądową w wysokości 30 zł. Wyrok nie jest prawomocny. Owsiak powiedział, że nie będzie się odwoływał i że uważa ten wyrok za sprawiedliwy.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Renata Sikorska powiedziała m.in., że "w przestrzeni publicznej takich słów używać nie wolno (…), może to bowiem urazić uczucia innych osób". Sędzia dodała, że chodzi nie tylko o ochronę obyczajności, ale przede wszystkim o ochronę języka polskiego przed nadmierną wulgaryzacją, "która w tej chwili jest powszechna i która postępuje".

Szef WOŚP stanął przed sądem po tym, jak w pierwszych dniach września Komendant Miejski Policji z Gorzowa Wlkp. skierował do tego sądu wniosek o ukaranie Owsiaka za użycie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych słów.

W nocy z 4 na 5 sierpnia br. Jerzy Owsiak przy muzyce Piotra Bukartyka i jego zespołu żegnał uczestników festiwalu. Dziękował młodym ludziom za udział w imprezie, wyraził także swoje poglądy na temat polityki i polityków. Wtedy właśnie padło kilka niecenzuralnych słów.

Obwiniony o popełnienie wykroczenia z art. 141 Kodeksu wykroczeń, za co grozi kara ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł lub nagana, Owsiak nie przyznał się do winy, tłumacząc, że przekleństwa wplecione w jego wystąpienie były formą artystycznej wypowiedzi, przekazaniem jego emocji i częścią utworu muzycznego odgrywanego na zakończenie festiwalu.

Oskarżyciel, którym była policjantka, wniósł o ukaranie obwinionego naganą. Adwokat i sam Jerzy Owsiak wnosili o uniewinnienie.