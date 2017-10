"Otrzymaliśmy zgłoszenie o przewiezieniu do szpitala 10 dzieci w wieku 4 i 5 lat, które przebywały na basenie. Do szpitali pojechali z czteroma opiekunami. Do przedszkola udali się policjanci, którzy m.in. prowadzą przesłuchania świadków pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia dzieci" - powiedziała Kamila Ogonowska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Dzieci zostały przewiezione do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Aleksandra Starowicz poinformowała, że według informacji uzyskanych w przedszkolu dzieci wymiotowały.

"Przeprowadziliśmy badania powietrza na basenie i nie wykryliśmy obecności chloru. Pobraliśmy też próbki wody do badań na obecność chloru" - dodała oficer prasowa.

Na miejsce zdarzenia udają się też przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.(PAP)

autor: Jerzy Rausz