Bielan: wynegocjowano 90 proc. kwestii spornych ws. SN i KRS

Przed piątkowym spotkaniem prezydenta z prezesem PiS powiedziałbym, że jest 80 proc. kwestii spornych wynegocjowanych, teraz bym powiedział, że to już jest 90 proc. - mówił wicemarszałek Senatu Bielan odnosząc się do poprawek PiS do projektów ustaw o SN i KRS.