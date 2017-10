Ukraińska minister i szef MSZ Ukrainy Pawło Klimkin rozmawiali o tym w czwartek w Kijowie z węgierskim ministrem ds. zasobów ludzkich Zoltanem Balogiem. Klimkin zapewnił, że gotów jest do wspólnej pracy z Węgrami nad mechanizmami wcielania w życie nowej ustawy o oświacie.

„Zobowiązujemy się nie podejmować żadnych kroków na rzecz zmiany modelu nauczania w węgierskich szkołach (na Ukrainie) do otrzymania opinii Komisji Weneckiej” – powiedziała Hrynewycz.

Węgry są krajem, który najbardziej protestuje przeciwko nowym rozwiązaniom edukacyjnym na Ukrainie. Wprowadzają one m.in. język ukraiński jako jedyny język wykładowy w szkołach i wyższych placówkach oświatowych. Oznacza to, że szkoły mniejszości narodowych, w których dotychczas większość przedmiotów wykładana była w językach ojczystych, powinny przejść na język ukraiński.

Uderza to w Węgrów, którzy prowadzą nauczanie we własnym języku, lecz przede wszystkim w te szkoły na Ukrainie, gdzie do dziś dzieci uczą się po rosyjsku. Rosja także wypowiada się przeciwko ustawie, uznając, że będzie ona „aktem etnobójstwa” rosyjskiej ludności na Ukrainie.

Ukraińskie władze tłumaczą tymczasem, że absolwenci wszystkich szkół w tym kraju muszą znać po ich zakończeniu język państwowy. Wskazują na bardzo słabe wyniki matur z języka ukraińskiego, które zdawali w tym roku m.in. uczniowie szkół węgierskich.

Mniejszość polska ma na Ukrainie pięć szkół. Polski MSZ zapowiedział we wrześniu, że "będzie uważnie obserwować proces wdrożenia ustawy i podejmie wszelkie niezbędne działania, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim".

We wtorek wizytę w Kijowie złożyła polska minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Po rozmowach z minister Hrynewycz ogłosiła, że niebawem między Kijowem a Warszawą dojdzie do podpisania deklaracji, która potwierdzi dotychczasowe umowy dwustronne gwarantujące polskiej mniejszości na Ukrainie prawo do nauczania w języku ojczystym.