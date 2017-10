"Z politycznego punktu widzenia w Bonn chodzi o to, by reszta świata wysłała Trumpowi sygnał świadczący o jedności co do tego, że porozumienie paryskie nie podlega renegocjacji" - powiedziała Hendricks.

Szefowa resortu zaznaczyła, że społeczne poparcie dla ochrony klimatu jest tak silne, że nawet administracja Trumpa "nie zdoła powstrzymać tego trendu".

W konferencji COP23 w Bonn uczestniczyć będą także burmistrzowie amerykańskich miast i gubernatorzy stanów USA, którzy "nie dadzą się odwieść od ochrony klimatu" - zaznaczyła Hendricks.

Polityk SPD podkreśliła, że konferencji w dawnej stolicy Niemiec po raz pierwszy przewodniczyć będzie małe państwo wyspiarskie - Fidżi, które należy do najbardziej zagrożonych skutkami ocieplenia klimatu.

Trump ogłosił na początku czerwca decyzję o wycofaniu się USA z paryskiego porozumienia klimatycznego. Jego zdaniem porozumienie jest niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych, działa natomiast na korzyść innych krajów. Jak tłumaczył, amerykańscy pracownicy płacą wysoką cenę za przestrzeganie porozumienia. Wśród negatywnych skutków wymienił utratę miejsc pracy i ograniczenia produkcji w niektórych sektorach gospodarki.

Hendricks powiedziała, że po decyzji Trumpa obawiano się "efektu domina" w innych krajach. "Jeszcze kilka miesięcy temu obawialiśmy się, że wszystko się rozsypie, jednak obawy na szczęście nie potwierdziły się" - zauważyła. "Jednak żaden inny kraj nie poszedł w ślady USA" - zaznaczyła niemiecka minister środowiska.

Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (COP23) odbędzie się w dniach od 6 do 17 listopada. Obradom przewodniczyć będzie Fidżi, a Niemcy są "organizatorem technicznym" spotkania, zapewniając uczestnikom całą infrastrukturę dawnej stolicy RFN.

W 2018 r. w Polsce odbędzie się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, czyli COP24.

Porozumienie paryskie podpisane zostało 12 grudnia 2015 r. w stolicy Francji. Celem umowy jest zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie.