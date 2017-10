W czwartek sekretarz generalny Nowoczesnej poseł Adam Szłapka opublikował na Twitterze pismo wiceprezesa NIK-u Mieczysława Łuczaka. jest odpowiedzią na wniosek Nowoczesnej o kontrolę PFN za "działalność niezgodną ze statutem".

"NIK podejmie kontrolę dot. Polskiej Fundacji Narodowej. Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną w spółkach Skarbu Państwa, które są jej fundatorami" - poinformowano w dokumencie.

Posłowie Nowoczesnej złożyli pismo do prezesa NIK z wnioskiem o kontrolę Polskiej Fundacji Narodowej na początku września. W piśmie podkreślono, że PFN "została powołana w celu promocji i ochrony wizerunku RP oraz gospodarki w kraju i za granicą". "Fundacja nie może prowadzić politycznych kampanii wewnętrznych na rzecz rządu ani partii rządzącej" - zaznaczyła Nowoczesna.

Kampania "Sprawiedliwe sądy" w zamyśle jej autorów miała przybliżyć polskiej i zagranicznej opinii publicznej cele i szczegóły reformy sądownictwa w Polsce. W jej ramach na ulicach polskich miast pojawiły się m.in. billboardy z hasłem "Niech zostanie tak jak było. Czy na pewno tego chcesz?".

Opozycja zarzucała Fundacji, że za państwowe pieniądze realizuje przekaz PiS. Media informowały ponadto, że twórcą kampanii "Sprawiedliwe sądy" jest firma PR-owa Solvere, założona przez dwoje byłych pracowników kancelarii premiera - Piotra Matczuka i Annę Plakwicz.

Ws. kampanii posłowie PO złożyli wniosek do CBA; Nowoczesna skierowała pismo do szefa PKW o kontrolę i sprawdzenie, czy nie dochodzi do złamania ustawy o partiach politycznych i finansowaniu partii politycznych przez Polską Fundację Narodową. PKW poinformowała, że obecnie nie ma narzędzi do tego, by zbadać działalność tzw. kampanii billboardowej.

Misją powołanej latem zeszłego roku Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą.