Szef MSZ zaznaczył w środę w Radiu dla Ciebie, że nie dostrzega aktywności Tuska m.in. w kwestii Brexitu. "Oceniam negatywnie jego zachowanie. Nie pomaga w realizacji żadnych polskich interesów ani w UE, ani poza UE" - powiedział minister

"Jakie informacje nam przekazał? W jakiej kwestii, która interesuje Polskę, w jakim interesie np. Nord Stream II, opowiedział się, zadeklarował i lobbował, żeby interes polski był zrealizowany? Ja takich nie znam" - dodał szef MSZ.

Według niego Tusk mógłby dzielić się informacjami z rządem. "Nie widać takiej chęci z jego strony. Kiedy była ostatnia wizyta w Polsce? W grudniu ubiegłego roku. A co robił? Zachęcał do puczu. To jest dialog?" - pytał Waszczykowski.

Jak zaznaczył, inni unijni urzędnicy przekazują informacje szefom swoich rządów. "Doskonale wiem, że inne nacje, inni urzędnicy są albo briefowani przez szefów swoich rządów, albo sami informują. Przede wszystkich jest to przekazywanie informacji. To jest ściąganie ludzi. Proszę sobie wyobrazić ile ludzi ściągnęła do współpracy w centrali w Brukseli pani Federica Mogherini, była włoska minister spraw zagranicznych, która jest obecnie szefem dyplomacji europejskiej" - oświadczył minister.

Odniósł się również do kwestii przyjęcia przez Polskę euro. Waszczykowski zaznaczył, że ewentualne wprowadzenie euro w Polsce jest skomplikowane i nie można ograniczać tego problemu do spraw związanych z polityką lub ekonomią. "Na razie nie spełniamy tych kryteriów, daleko nam jest. Bycie poza strefą jest ciągle opłacalne gospodarczo, ponieważ szybciej rozwijają się państwa nieposiadające waluty euro. Dopóki nie nadrobimy tego dystansu, dopóki nie uznamy, że warunki bycia w euro są korzystne, to jest to sprawa poza dyskusją" - wyjaśnił szef dyplomacji.