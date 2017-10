Poznański maraton należy do największych imprez biegowych w kraju. W niedzielę na trasę wybiegło ponad 6,5 tysiąca biegaczy.

Po tym, gdy policja informowała o ujawnieniu szeregu nieprawidłowości przy organizacji wydarzenia, Zbigniew Hoffmann zwrócił się do komendanta wielkopolskiej policji z prośbą o raport na temat zabezpieczenia trasy maratonu. Dokument trafił do wojewody w poniedziałek.

"Poziom zaniedbań jest zatrważający. Trudno skomentować sytuacje, podczas których pracownicy ochrony samowolnie opuszczają posterunki przy ul. Estkowskiego i siedzą pod mostem Chrobrego. Pomijam już kwestię nietrzeźwości czy braku znajomości języka polskiego wśród osób pilnujących porządku. To wystawia fatalną ocenę organizatorowi" – powiedział wojewoda.

Organizatorem imprezy są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Hoffmann przypomniał, że to organizator, w tym przypadku jednostka podległa prezydentowi miasta Poznania, odpowiada za bezpieczeństwo. "To organizator musi zadbać o to, żeby zabezpieczyć trasę i uzyskać pozytywne opinie służb. Niestety, ten egzamin nie został zdany" - dodał.

Organizatorzy poznańskiego maratonu dopiero sprawdzają wszelkie nieprawidłowości, które wskazała policja.

"Jesteśmy na etapie wyjaśniania wszystkich nieprawidłowości. Musimy to wszystko skonfrontować, zebrać pełną dokumentację, zeznania świadków i wszystkich koordynatorów, którzy oprócz ochrony, również odpowiadali m.in. za zabezpieczenie trasy. Wówczas będziemy mogli stwierdzić, czy konkretne nieprawidłowości miały miejsce" – powiedziała PAP Monika Prendke z biura prasowego zawodów.

Biuro prasowe wojewody podkreśliło, że już podczas pierwszego objazdu trasy, przed startem biegaczy, ujawniono szereg nieprawidłowości. Umożliwiono jednak organizatorowi uzupełnienie braków w zabezpieczeniu osobowo–technicznym i oznakowaniu.

Podczas kolejnego objazdu ujawniono m.in. braki w oznakowaniu, niewładających językiem polskim pracowników ochrony, punkt żywnościowy usytuowany na osi jezdni, braki w zabezpieczeniu osobowym czy źle rozstawione słupki. W związku z zastrzeżeniami policji, biegacze wystartowali z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem.

Jak podano w komunikacie wojewody, inne uwagi policji dotyczyły m.in. braków osobowych w ekipach sprzątających po maratonie, co wpłynęło na opóźnienie w przywróceniu organizacji ruchu w mieście, zbyt małej liczby kontenerów na odpadki, samowolnego działania pracowników ochrony, braku konsultacji z policją ws. umiejscowienia zespołów muzycznych w rejonie skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu czy wjazdu na teren trasy osób nieupoważnionych.

W niedzielnych zawodach triumfowali Ukrainiec Mykoła Juchimczuk oraz Japonka Haruna Takada. Bieg ukończyło 6378 zawodników, co jest rekordem frekwencji.(PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Anna Małecka