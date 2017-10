Podkarpackie: Odcinek Via Carpatia wpisany do Kontraktu Terytorialnego

Podkarpacki odcinek drogi ekspresowej S19 od Babicy do Barwinka został wpisany na listę podstawową w Kontrakcie Terytorialnym. Oznacza to, że fragment ten, który będzie częścią Via Carpatia, na pewno zostanie wybudowany.