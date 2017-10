Z okazji Dnia Edukacji Narodowej najlepsi uczniowie z całego kraju odbierają stypendia Prezesa Rady Ministrów, zaś nauczyciele zasłużeni dla polskiej edukacji - odznaczenia państwowe, medale, nagrody ministra edukacji narodowej; 20 nauczycieli otrzymało tytuł Honorowego Profesora Oświaty.

"Chcemy razem z samorządowcami budować szkołę XXI wieku. Stąd decyzja pani premier i rządu, że do 2019 roku będzie szerokopasmowy internet już w każdej szkole. W tej chwili to tylko 20 proc. Wzmacniamy wyposażenie szkół poprzez multimedialne tablice. Mają być one w każdej klasie. Polonista, matematyk, nauczyciel języka obcego ma z niej korzystać, by lekcje były atrakcyjne, by dostęp do wiedzy, sposób komunikowania się z całym światem był dostępny i na wyciągnięcie ręki" - oświadczyła Zalewska.

Podziękowała nauczycielom za ich pracę. "Dziękuję za ubiegły rok. Za waszą bardzo intensywną pracę, za to, że słuchaliście, że pozwalaliście przekonywać się, słuchaliście argumentów, wtedy, kiedy w szumie medialnym w sposób naturalny odczuwaliście zaniepokojenie. Zawsze byliśmy z wami i będziemy. Zależy nam na dobrej szkole i nowoczesnych podstawach programowych, bo takie są" - podkreśliła szefowa MEN.

Zaznaczyła, że rząd jest dumny z polskiego nauczyciela. "Kiedy rozmawiam z ministrami edukacji na całym świecie wiemy, że jesteście wyjątkowi. Dlatego chcemy o was dbać, stąd propozycja podwyżek 15 proc. w ciągu 3 lat. Oczywiście zasługujecie na więcej" - powiedziała Zalewska.

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.