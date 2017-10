W czwartek w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej (RZGW) w Gdańsku podpisana została umowa na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 realizacji drugiego etapu projektu „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław”. Projekt ma być zrealizowany do 2022 roku i ma zwiększyć zabezpieczenie przed powodzią na Żuławach.

Uczestniczący w podpisaniu umowy wiceminister środowiska, Mariusz Gajda powiedział dziennikarzom, że planowane inwestycje przyczynią się do „kompleksowego zabezpieczenia Żuław przed powodzią”. „Dla mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego najważniejsza będzie budowa wrót przeciwsztormowych na Tudze, dla mieszkańców Żuław bardzo ważna będzie odbudowa ostróg na Wiśle, bo dzięki nim będzie można przeprowadzić lodołamanie” – dodał. „Te wrota zabezpieczą praktycznie w 95 procentach (przed powodzią – PAP) bo trudno przewidzieć wszystkie sytuacje, które mogą się wydarzyć” – wyjaśnił. Zaznaczył, że wrota mają zabezpieczyć przed wysokimi stanami wód od strony morza, głównie przed cofką sztormową, ale jednocześnie muszą zapewniać odpływ wody z Tugi.

Piotr Kowalski z RZGW poinformował, że na odbudowę 19 ostróg, które mają poprawić regulację na Wiśle m.in. w gminach: Lichnowy, Miłoradz, Ostaszewo i Pelplin przeznaczono ponad 24 mln zł. Na żuławskim odcinku Wisły jest w sumie ok. 700 ostróg.

Budowa wrót przeciwsztormowych na Tudze ma kosztować 30 mln zł i ma się zakończyć do 2020. Przede wszystkim wrota mają chronić Nowy Dwór Gdański przez powodzią. Koszt przebudowy stopnia wodnego w Przegalinie szacowany jest na ok. 25 mln zł. Inwestycja przewiduje m.in. rozbudowę bazy dla lodołamaczy oraz remonty śluz. Ponad 2 mln zł ma być przeznaczone na przebudowę ujścia Wisły.

W ramach Programu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław" z perspektywą do roku 2030 zbudowane mają być lodołamacze dla RZGW w Gdańsku. Cztery lodołamacze, które będą przeznaczone do pracy na Dolnej Wiśle ma zbudować Morska Stocznia Remontowa Gryfia. Pod koniec września Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., do której należy stocznia, poinformowała, że jednostki trafią do floty Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod koniec 2021 roku. Gryfia ma zbudować trzy lodołamacze liniowe oraz jedną jednostkę czołową. Na budowę lodołamaczy ma być wydane 74 mln zł.

Planowane inwestycje są kontynuacją zrealizowanego już programu ochrony przeciwpowodziowej o wartości ponad 500 mln zł. W minionych kilku latach w ramach pierwszego etapu "Programu Żuławskiego - 2030" m.in. przebudowano ujście Wisły i odbudowano 75 km wałów przeciwpowodziowych. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Jacek Ensztein