Wicepremier i lider Polski Razem Jarosław Gowin powiedział w środę PAP, Polska Razem rozwija się. "To jest dobra informacja dla wszystkich zwolenników Zjednoczonej Prawicy. Będziemy nie tylko zjednoczeni, ale i szersi niż do tej pory. Dołączają do nas środowiska republikańskiej i wolnorynkowej prawicy i myślę, że będzie to wyraźne wzmocnienie obozu rządowego" - ocenił. Jak dodał, w ciągu kilku dni poinformuje o kolejnych środowiskach, które wzmocnią Polskę Razem.

Odniósł się do tego w środę w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wiceprezes Polski Razem, wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Nazwał nowe ugrupowanie "nowym-starym". Zaznaczył, że będzie to de facto przekształcenie obecnej partii.

"Kongres jest planowany od kilku miesięcy. Wiosną zdecydowaliśmy, że odbędzie się jesienią. Niedawno ustaliliśmy termin - na początku listopada. Na ten kongres zostaną zaproszeni nasi koalicjanci, czyli lider Prawa i Sprawiedliwości (Jarosław Kaczyński), lider Solidarnej Polski (Zbigniew Ziobro), tak, jak to było na ostatnim kongresie rok temu. Liczymy na to, że na tym kongresie przystąpią do nas nowe osoby, nowe środowiska polityczne" - powiedział dziennikarzom.

Bielan nie chciał jednak zdradzić personaliów. Dodał, że "pomysł od wielu miesięcy zna Jarosław Kaczyński". Przyznał, że prezes PiS odniósł się do niego "bardzo pozytywnie".

Zapytany o relacje szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego z Jarosławem Gowinem, określił je jako "dobre". "Koledzy z Krakowa, którzy znają się od lat i funkcjonują w tym samym środowisku akademickim" - powiedział. Jak dodał, "czasem się sprzeczają, jak to bywa w rodzinie".