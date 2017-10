Celem konkursu, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowania idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj podkreśla, że konkurs to doskonała okazja by pogłębić swoją wiedzę. "W przyszłym roku odbędą się wybory samorządowe, w których wielu uczniów będzie mogło po raz pierwszy głosować. Dlatego też drugą edycję konkursu poświęcamy właśnie tym wyborom, by uświadomić młodzieży, jak ważne są one dla naszych małych ojczyzn" – wyjaśnia Tokaj.

Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły. Zgłoszenia powinny być przekazane do 17 października do właściwej delegatury KBW.

9 listopada odbędzie się szkolny etap konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań. Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów: "Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)", "Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej" lub "Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)". Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018 r.

W trzecim, ogólnopolskim etapie najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 r. w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania.

Laureaci konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 zł, za drugie - 800 zł, a za trzecie – 600 zł. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 zł. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl oraz na stronie www.pkw.gov.pl

W I edycji, która odbyła się wiosną tego roku, wzięło udział ponad 4,6 tys. uczniów z niemal 570 szkół. W finale zwyciężył Karol Piwoński z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie. Drugie miejsce zajął Jakub Żebrowski z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Księdza Bosko z Łodzi, a trzecie – Karolina Grygorczyk z Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika - Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Białostockiej. (PAP)

autor: Danuta Starzyńska-Rosiecka

edytor: Grzegorz Dyjak