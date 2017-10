"Nie będę rozważać terminarza, dopóki Brexit i warunki Brexitu nie staną się jaśniejsze, dopóki nie będziemy mieć jasnej perspektywy tego, co to wszystko znaczy dla Szkocji" - powiedziała w wywiadzie dla BBC.

Sturgeon uznała też, że wyjście Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku UE "byłoby aktem monumentalnej głupoty".

Jej zdaniem problemy Wielkiej Brytanii z wytyczeniem drogi wyjścia z UE umacniają argumenty przemawiające za szkocką niepodległością.

W referendum z 2010 roku Szkoci odrzucili niepodległość 10 punktami procentowymi, a obecne badania opinii publicznej wskazują, że poparcie dla oderwania się Szkocji od W. Brytanii nie wzrosło znacząco od tego czasu.

"Ludzie obserwują chaos, jaki ogarnia teraz Zjednoczone Królestwo, spoglądają w przyszłość i widzą szkody, jakie prawdopodobnie wyrządzi ta rozwijająca się katastrofa, nie tylko Brexit, ale to niekompetentne i chaotyczne podejście do Brexitu, któremu przewodniczy (konserwatywna premier) Theresa May" - powiedziała Sturgeon.

W marcu szkocki parlament poparł rządowy wniosek o drugie referendum, które miałoby pozwolić Szkotom zdecydować o ich przyszłości przed planowanym na marzec 2019 roku opuszczeniem UE przez Wielką Brytanię. Sturgeon wysłała wtedy do premier May formalny wniosek w tej sprawie.

W czerwcu Sturgeon zapowiedziała jednak w szkockim parlamencie, że jej rząd "wstrzymuje dotychczasowe plany" przeprowadzenia drugiego referendum niepodległościowego, które miałoby się odbyć na jesieni 2018 lub wiosną 2019 roku.

W czerwcowych wyborach do brytyjskiej Izby Gmin poparcie dla Szkockiej Partii Narodowej (SNP), którą kieruje Sturgeon, spadło z 50 do 38 proc., co kosztowało ugrupowanie stratę aż 21 posłów; SNP ma teraz 35 mandatów wobec 56 uzyskanych w wyborach w 2015 roku. Analizując przyczyny słabszego, niż oczekiwano, wyniku wyborczego, Sturgeon przyznała, że przywiązanie do drugiego referendum niepodległościowego "było jednym z czynników".

W Glasgow rozpoczęła się w niedzielę trzydniowa konferencja SNP.