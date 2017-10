Na początku czerwca Rada Warszawy przyjęła program refundacji in vitro na lata 2017-2019. Program przeznaczony jest dla warszawianek w wieku 25-40 lat; dofinansowanie ma obejmować trzy próby zapłodnienia in vitro. Zakłada dofinansowanie do 80 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 5 tys. złotych.

W piątek w stołecznym ratuszu otwarte zostały oferty w konkursie na realizację programu, zgłosiło się sześć klinik: Centrum Bocian, FeritMedica Centrum Płodności, Invicta, Przychodnia Lekarska „nOvum” oraz Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 października br. Komisja konkursowa do realizacji programu może wybrać od jednej do sześciu ofert. Ratusz podkreśla, że większa liczba klinik wpłynie na krótszy czas oczekiwania przez pacjentkę na przyjęcie i realizacje procedury oraz na możliwość wyboru pomiędzy klinikami.

Do konkursu mogły zgłosić się kliniki z Warszawy, które mają pozwolenie ministra zdrowia na prowadzenie ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji, mają odpowiednią kadrę i aparaturę medyczną oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w stosowaniu metody in vitro.

W 2013 roku rząd Donalda Tuska wprowadził ogólnopolski program refundacji in vitro. Został on jednak - decyzją obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła - zakończony latem zeszłego roku. Zamiast niego resort przyjął program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego, który ma być realizowany do końca 2020 r. Jego głównymi celami mają być edukacja i promocja zdrowia prokreacyjnego, a także szkolenia dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niepłodności.

Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapewniał w Sejmie, że celem noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie jest blokowanie jakiegokolwiek programu zdrowotnego. "Ta ustawa pokazuje, w jaki sposób przygotować program polityki zdrowotnej w gminie, powiecie, województwie, w ministerstwach, tak żeby był to program oparty na dowodach naukowych" - podkreślał wiceszef MZ.

Jako pierwsza miejski program refundacji in vitro wprowadziła w 2012 r. Częstochowa. Obecnie podobne projekty realizują m.in. Łódź, Sosnowiec i Poznań.

W czerwcu na sesji program zakładający m.in. dofinansowanie zabiegów in vitro ponownie przyjęli gdańscy radni. Poprzednią uchwałę w tej sprawie - przyjętą w lutym - unieważnił wojewoda pomorski Dariusz Drelich (PiS). Swą decyzję wojewoda uzasadniał brakiem opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do miejskiego programu. Nowy program opinię AOTMiT uzyskał i jest ona pozytywna. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa