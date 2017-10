Syria: Obserwatorium: 38 cywilów zginęło w rosyjskim nalocie

Co najmniej 38 cywilów zginęło w środę w rosyjskim ataku z powietrza w Syrii. Do nalotu doszło, gdy cywile próbowali przekroczyć rzekę, by uciec przed walkami w prowincji Dajr az-Zaur - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.