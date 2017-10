Agencja powtórzyła opinię, że wzrost napięć na linii Polska-UE prawdopodobnie nie wpłynie na kondycję polskiej gospodarki.

"Fitch prognozuje, że wzrost PKB Polski przyspieszy do 4,0 proc. w 2017 r., po wyższym od oczekiwań wzroście o 3,9 proc. rdr w II kw. 2017 r. (...). Konsumpcja korzysta z silnego rynku pracy (stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 4,8 proc.), solidnego wzrostu płac (+6,6 proc. rdr w sierpniu) oraz większych transferów do rodzin" - napisano w raporcie.

"Przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych w II poł. 2017 r., jak sugeruje znaczny wzrost produkcji budowlanej w sierpniu (+23,5 proc. rdr), zwiększy inwestycje. Agencja prognozuje negatywną kontrybucję popytu zewnętrznego w 2017 r. w sytuacji, gdy szybko rosnący popyt wewnętrzny zwiększa import" - dodano.

Fitch spodziewa się lekkiego wyhamowania wzrostu gospodarczego do 3,2 proc. rocznie w 2018 i 2019 r., z uwagi na efekty bazowe i stopniowe zacieśnienie polityki monetarnej, począwszy od 2018 r.

Jako główne ryzyko "w górę" dla prognoz wskazano potencjalne wyższe od oczekiwań wydatkowanie funduszy unijnych.

Głównym ryzykiem "w dół" dla prognoz według agencji jest niższy od oczekiwań popyt zewnętrzny.

"Podwyższona niepewność wokół polityki biznesowej od zmiany politycznej w 2015 r. również może wpłynąć na perspektyw dla inwestycji" - podano.

Fitch podtrzymał wcześniejszą opinię, że nie spodziewa się, by wzrost napięć między Polską a UE miał bezpośredni wpływ na polską gospodarkę w krótkim terminie.

"Jednocześnie, jeżeli (napięcia - PAP) doprowadzą do zmian w alokacji funduszy dla kraju w kolejnym cyklu budżetowym UE (2021-2027), mogłoby to obniżyć wzrost gospodarczy po 2020 r." - napisano w raporcie.

Fitch pozostawił bez zmian szacunki ścieżki inflacji i stóp procentowych. Agencja oczekuje, że inflacja w Polsce na koniec 2017 r. wyniesie 1,8 proc. Na koniec 2018 r. i 2019 r. dynamika wzrostu cen ma wynieść wobec 2,3 proc.

Analitycy agencji spodziewają się braku zmian stóp procentowych w Polsce w 2017 r. (1,5 proc. na koniec roku). Do końca przyszłego roku oczekują wzrostu stopy referencyjnej do 2,5 proc., a do końca 2019 r. do 3,0 proc. poprzednio.

Agencja Fitch potwierdziła w lipcu długoterminowy rating Polski na poziomie "A minus". Perspektywa ratingu jest stabilna. Kolejny przegląd zdolności kredytowej Polski przez Fitch zaplanowano na 8 grudnia. (PAP Biznes)