REAS: Ponad połowa par i singli poszukuje mieszkań dwupokojowych



Warszawa, 27.09.2017 (ISBnews) - W najbardziej potencjalnie zainteresowanych najmem grupach: bezdzietnych par lub singli na koniec września br. skala zainteresowania mieszkaniami 1-pokojowymi nie przekracza 25%, wynika z obliczeń REAS ma podstawie danych platformy OBIDO. Mieszkaniem 2-pokojowym zainteresowanych było w tym czasie 50% par oraz 61% singli.

"REAS prowadził badania preferencji praktycznie od początku istnienia firmy. Problemem był jednak zawsze dobór miarodajnej grupy badawczej i przeprowadzenie badania z taką częstotliwością i na skalę, która umożliwiałaby obserwowanie dynamiki zmian. Wykorzystanie zaawansowanego sposobu gromadzenia i przetwarzania danych, na którym bazuje platforma OBIDO, pozwoliło zaobserwować jak preferencje nabywców zmieniają się nie tylko w dłuższych okresach i w dużych grupach nabywców, ale również w trakcie jednego procesu zakupowego" - powiedział prezes REAS Kazimierz Kirejczyk podczas prezentacji wyników badania.

Według danych OBIDO, połowa nabywców określonych jako rodziny poszukuje mieszkań 3-pokojowych, a 30% szuka lokali 4 pokojowych. W grupie 50% wskazuje na 2 pokoje, a 38% poszukuje 3-pokojowych mieszkań. W grupie singli odsetek poszukujących 2-pokojowych mieszkań wzrasta do 61% a 25% szuka tradycyjnej kawalerki. W grupie osób chcących kupić mieszkanie pod wynajem połowa szuka mieszkań 2-pokojowych.

"Badania te dadzą też szansę na uzyskanie odpowiedzi dla dewelopera absolutnie wyjątkowej, czyli dlaczego ktoś NIE kupił mieszkania. To pozwala na lepsze przygotowywanie kolejnych projektów" - skomentowała dyrektor marketingu Victoria Dom. Monika Śliwa podczas spotkania.

OBIDO to platforma klientów rynku pierwotnego, która powstała ok. 2 lata temu i oparta jest o model "segment of one".

"Działamy w Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, a najpóźniej w przyszłym roku chcemy dołączyć oferty z Trójmiasta oraz Poznania. W naszej bazie są wszystkie najważniejsze inwestycje na rynku pierwotnym, a współpracę mamy nawiązaną z ok. połową realizowanych inwestycji i ta liczba szybko rośnie" - powiedział w kuluarach prezes OBIDO Paweł Gniadkowski.

Badanie przeprowadzone przez REAS we wrześniu oparte było na próbie 7380 osób.

(ISBnews)