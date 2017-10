Wizyta marszałka Kuchcińskiego na Litwie to przełom

Wizyta marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na Litwie to pewien przełom w stosunkach polsko-litewskich – ocenił w środę wileński publicysta i bloger Aleksander Radczenko. Jego zdaniem jest to symboliczny powrót do polityki wschodniej Lecha Kaczyńskiego.