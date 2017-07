Wydatki Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu za zeszły rok zostały zbadane przez NIK w ramach oceny wykonania ustawy budżetowej na rok 2016 r. Jak wynika z raportu pokontrolnego generalna ocena wykonania budżetu przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest pozytywna.

Nieprawidłowości stwierdzono w wydatkach na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł, co stanowi 5 proc. wszystkich badanych przez NIK wydatków. Zdaniem NIK z naruszeniem prawa wydawano pieniądze na umowy zlecenia dla pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i pracowników innych sądów powszechnych w związku z obsługą funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Zarządzania Kadrami. Według NIK umowy te były zawierane z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wrocławski Sąd Apelacyjny był pierwszym sądem w Polsce, który uruchomił Zintegrowany System Rachunkowości i Zarządzania Kadrami. Ministerstwo Sprawiedliwości powierzyło temu sądowi wdrożenie systemu w innych sądach w kraju.

Jak powiedziała PAP p.o. dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Małgorzata Międła, według pierwszych założeń wdrożenie tego systemu w innych sądach miało być wspierane wewnętrznie. „Chodziło o to, aby nasi najlepiej wykwalifikowani pracownicy pomagali kolejnym pracownikom we wdrożeniu tego systemu. Były zatem z nimi podpisywane dodatkowe umowy zlecenia, ponieważ poświęcali oni na to dodatkowy czas” - powiedziała Międła. Dyrektor dodała, że trudno byłoby znaleźć w przetargu firmy zewnętrzne do wdrożenia tego systemu. „Nie ma firm, które tak dobrze znają specyfikę i merytorykę pracy w sądzie, jak nasi pracownicy. Poza tym zlecenie tych prac firmom zewnętrznym byłoby dużo droższe” - powiedziała Międła.

Kontrolerzy wskazali również, że wydano ponad 66 tys zł na opracowanie projektu „Regulaminu prac Sądu”, który przygotowali pracownicy sądu w ramach dodatkowych umów zleceń. Pominięty został w tym przypadku – zdaniem NIK – tryb zawarty w „Regulaminie zamówień publicznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu”.

W zawiązku z raportem pokontrolnym NIK zawiadomił CBA oraz Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – poinformowała PAP rzecznika wrocławskie delegatury NIK Violetta Matuszewska-Potempska.