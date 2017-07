W internecie pojawiły się one 7 maja, dwa dni przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji. Do sieci przeniknęło wówczas ok. 9 gigabajtów danych.

W poniedziałkowym oświadczeniu portal w poinformował, że opublikowane wiadomości pochodzą z okresu od 20 marca 2009 r. do 24 kwietnia 2017 r. Stanowią one część większego archiwum, liczącego blisko 72 tys. maili i 26,5 tys. załączników, które zostało udostępnione w całości "w celu zapewnienia kontekstu". Pliki opublikowano w formie uporządkowanej, z funkcją wyszukiwania. Podkreślono, że Wikileaks uznaje za zweryfikowane jedynie 21 075 maili.

Tuż przed majową turą wyborów sztab Macrona poinformował, że padł ofiarą "zmasowanego i skoordynowanego atak" hakerów. Dane zostały umieszczone przez użytkownika nazywającego siebie EMLEAKS na stronie internetowej typu Pastebin, która umożliwia anonimowe publikowanie jakichkolwiek tekstów. Wikileaks zapewnił wówczas, że nie ma nic wspólnego z tym atakiem.

Szef francuskiej agencji ds. cyberbezpieczeństwa Guillaume Poupard stwierdził w czerwcu w rozmowie z agencją AP, że metody użyte do pozyskania tych maili świadczą o działalności "pojedynczej osoby".

Wyciek danych nie miał większego wpływu na wynik głosowania - prowadzący wówczas w sondażach Macron znacząco pokonał kandydatkę skrajnej prawicy Marine Le Pen, uzyskując 66 proc. głosów.(PAP)

ufn/ ulb/ kar/