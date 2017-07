"W kwietniu minął rok od wprowadzenia programu +Rodzina 500 plus+, natomiast 30 września kończy się jego pierwszy okres rozliczeniowy. Chcemy, by wszyscy korzystający z tego programu zdawali sobie sprawę, że dalsze pobieranie świadczenia wymaga złożenia nowego wniosku. Można to zrobić już od 1 sierpnia" - podkreślił wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk na konferencji w piątek.

Jak dodał, wnioski będzie można składać także we wrześniu i październiku, ale dopełnienie tej formalności w sierpniu nie tylko ułatwi pracę pracownikom samorządowym realizującym program, ale także pozwoli na utrzymanie ciągłości w wypłatach; w przeciwnym wypadku pieniądze zostaną wypłacone z opóźnieniem.

W ciągu dziewięciu miesięcy roku 2016 w ramach programu 500 plus przekazano rodzinom w Łódzkiem 1 mld 97 mln zł. W tym roku przewiduje się do wypłacenia 1 mld 365 mln zł.

"Tylko w grudniu wypłacono 242 tys. świadczeń - ta liczba odzwierciedla liczbę dzieci korzystających z programu 500 plus w naszym województwie. W ciągu 9 miesięcy 2016 r. liczba świadczeń wyniosła ok. 2,132 mln" - podał wicewojewoda.

Najmniej beneficjentów programu 500 plus mieszka w stolicy regionu - w Łodzi korzysta z niego ok. 46 proc. dzieci. Najwięcej świadczeń wypłaca się w gminach wiejskich - rekordzistą jest gmina Sadkowice w powiecie rawskim, gdzie świadczenie otrzymuje 86 proc. dzieci.

Wicewojewoda przypomniał, że w lipcu Sejm wprowadził zmiany w ustawie dotyczącej programu "Rodzina 500 plus"; mają one na celu uszczelnienie systemu wypłat i skierowanie pomocy do osób, które naprawdę jej potrzebują.

"W wyniku zmian, które wchodzą w życie 1 sierpnia, mamy do czynienia z nowym okresem świadczeniowym nie tylko, jeśli chodzi o 500 plus, ale także w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od listopada rozpoczyna się też nowy okres zasiłkowy dot. zasiłków opiekuńczych czy rodzinnych; moment, w którym możemy składać wnioski o te wszystkie świadczenia rozpoczyna się 1 sierpnia" - zaznaczył dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Piotr Cieplucha.

Według Ciepluchy, istota programu 500 plus pozostaje niezmieniona, ale warto poznać zmiany formalne wprowadzone m.in. w przyznawaniu świadczenia rodzicom pełniącym opiekę naprzemienną. Pojawiła się też konieczność ustalenia alimentów na dziecko, jeśli jest ono wychowywane przez jednego rodzica, czy konieczność wypełnienia nowego typu wniosku.

Informacje dotyczące nowego okresu świadczeniowego oraz programu "Rodzina 500 plus" mieszkańcy woj. łódzkiego mogą uzyskać pod numerem infolinii 572 504 674. (PAP)