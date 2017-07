Kempa: Opozycja bezprawnie uniemożliwiała obrady sejmowej komisji sprawiedliwości

Opozycja bezprawnie uniemożliwiała prowadzenie obrad sejmowej komisji sprawiedliwości - uważa szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. To było działanie rażąco niezgodne z prawem; "próba włączenia do porządku około tysiąca trzystu poprawek to jest próba obstrukcji ewidentnej" - wskazała.