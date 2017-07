Bank Japonii (BoJ) pozostawił referencyjną stopę procentową na poziomie -0,1 proc.

W ramach polityki kontroli krzywej rentowności BoJ potwierdził, że będzie skupować z rynku papiery w skali ok. 80 bln jenów rocznie, aby utrzymać rentowności 10-letnich obligacji w okolicach zera.

Decyzja BoJ była zgodna z oczekiwaniami rynku.

Bank wprowadził ujemną stopę procentową w styczniu 2016 roku.

W komunikacie po posiedzeniu napisano, że dla osiągnięcia 2-proc. celu stabilności cen BoJ będzie w dalszym ciągu, tak długo jak to konieczne, prowadzić luzowanie ilościowe i jakościowe (QQE) oraz kontrolę krzywej rentowności (YCC).

Jednocześnie bank podniósł prognozy dynamiki PKB na lata 2017-2018. Dodał, że gospodarka kraju "rośnie w umiarkowanym tempie".

W 2017 r. BoJ spodziewa się wzrostu gospodarczego na poziomie 1,8 proc. (vs. 1,4 proc. poprzednio), a w 2018 r. dynamika PKB wyniesie 1,4 proc. (vs. 1,3 proc. poprzednio).

Bank pozostawił bez zmian szacunki na 2019 r., kiedy to wzrost gospodarczy ma wynieść 0,7 proc.

BoJ obniżył równocześnie prognozy dynamiki cen: w 2017 r. do 1,1 proc. z 1,4 proc., w 2018 r. do 1,5 proc. z 1,7 proc., a w 2019 r. do 1,8 proc. z 1,9 proc. (PAP Biznes)