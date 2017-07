"Niebawem zostaniecie państwo (członkowie komisji) poinformowani o rozpoczęciu kolejnego posiedzenia komisji (...). Muszę nawiązać kontakt z biurem legislacyjnym czy już gotowe jest zestawienie poprawek" - powiedział Piotrowicz na zakończenie posiedzenia komisji, która w środę zajmowała się m.in. projektem noweli ustawy o komornikach sądowych.

W trakcie opracowywania są wciąż materiały dla posłów, dotyczące poprawek, zgłoszonych do projektu w II czytaniu.

Sejm skierował w środę projekt posłów PiS o Sądzie Najwyższym do dalszych prac w komisji sprawiedliwości i praw człowieka. We wtorek odbyły się pierwsze i drugie czytanie projektu o Sądzie Najwyższym, którym towarzyszyła nocna, burzliwa debata. Do projektu zgłoszono ponad 1000 poprawek; część z nich to poprawki PiS, a zdecydowana większość - Nowoczesnej.

Zgłoszony, przez posłów PiS, projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym został opublikowany na stronach Sejmu przed tygodniem. Przewiduje on m.in. trzy nowe Izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku.