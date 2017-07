Zgorzelski powiedział PAP, że Kosiniak-Kamysz poinformuje też prezydenta o zbiórce podpisów pod skierowaną do niego petycją ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości.

"Zwracamy się do pana prezydenta z apelem o niepodpisywanie tych ustaw i skorzystanie z przysługującemu panu prawa do ich zawetowania. Pan, jako prezydent RP oraz prawnik, nie może pozostać bierny w sytuacji, gdy przygotowane ustawy szkodzą Polsce i Polakom" - podkreśla w apelu do prezydenta PSL. Zarzuca w nim też PiS-owi próby ograniczenia niezależności sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

Informację o spotkaniu potwierdził PAP również rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

Jak pierwsza informację o spotkaniu podała stacja RMF.