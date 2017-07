Poseł PO zaapelował do prezesa PiS. "Panie prezesie wczoraj z tej trybuny padły haniebne słowa z pańskich ust. Oczekujemy przeprosin w tej izbie, z tej mównicy. Oczekujemy przeprosin. Żadne względy, ani emocje, ani zdrowotne nie mają prawa i nie dają alibi do takich słów. Podkręcacie agresję i wprowadzacie anarchię.(...) Oczekujemy przeprosin także w imię pamięci po pana bracie" - mówił, zwracając się do posłów PiS.

"Od wczoraj łamiecie wszelkie standardy i przyzwoitość. Przekraczacie kolejne granice agresji, chaosu bałaganu. Ja wiem, że chaos i bałagan to wasze naturalne środowisko. Sejm jest miejscem powagi" - dodał Neumann.